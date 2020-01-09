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تفاصيل تحرش سائق "توك توك" بطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة

الخميس 09/يناير/2020 - 02:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت عزة إسماعيل، والدة الطفلة ضحية التحرش، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل الواقعة، قائلة: "سائق التوك توك طلع 5 جنيه وشاورلها وهي في الشارع راحت بتحسب هيديهالها، أخدها التوك توك يتحرش بيها".

وتابعت "إسماعيل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء: "ابنتي معوقة والمتهم خدعها بـ5 جنيه للتعدي عليها".

واستكملت: "واحدة واقفة في البلكونة بتنشر شافت المنظر وفضلت تصوت وسابها"، لافتة إلى أن المتهم من عزبة مجاورة لهم، وتم التعرف عليه عن طريق كاميرات المراقبة، موضحة أنها أبلغت عنه، وتم القبض عليه.
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طفلة ذوي الاحتياجات الخاصة تحرش أخبار

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