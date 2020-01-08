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ترامب: قواتنا الأمريكية مستعدة لأي شيء وإيران تراجعت

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:48 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداد القوات الأمريكية لأي شيء، منوها بأن إيران تراجعت.

ودعا ترامب، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، القوى الكبرى إلى الانسحاب مما تبقى من الاتفاق النووي الإيراني.


وأكد ترامب، أنه لم يصب أي أمريكي بأذى في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد، فيما أشار إلى وجود أضرار طفيفة بالقاعدة.

وأضاف: "كل جنودنا آمنون وفقط هناك أضرار بسيطة لحقت بقواعدنا العسكرية"، مبيناً :"لم تفقد ارواحا امريكية وعراقية نتيجة للاحتياطات ونظام الانذار المبكر عمل بشكل جيد".

وأشار إلى أن ايران يبدو انها تخفف التصعيد وهذا شيء جيد للاطراف، مؤكداً أن "إيران كانت تسعى بشكل أساسي وراء السلاح النووي".

وأوضح ترامب، أن "امريكا ستقوم بفرض عقوبات اقتصادية قوية على ايران"، مشيراً إلى ان "إيران قامت باحتجاز السفن في الخليج، واسقطت طائرة مسيرة امريكية".

وتابع، أنه "يجب على إيران الابتعاد عن بقايا الاتفاقية النووية ويجب ان نعمل سوية للتوصل الى اتفاقية مع ايران تجعل العالم أكثر أمناً وسلاماً".

وشدد ترامب، أنه "يجب علينا أن نعمل سوية مع إيران"، موضحاً :"نريد لايران ان تمتلك مستقبلا يستحقوه، وأمريكا مستعدة لاحتضان السلام مع كل من يريد السلام".

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دونالد ترامب جاهزة القوات الأمريكية إيران أذى

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