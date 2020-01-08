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قفزة كبيرة بالمؤشرات.. تعرف على أهم أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء
الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:30 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
تابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، وشهدت مجموعة من الأحداث والتي جاء علي رأسها أنها قد ربحت اليوم نحو 10.7 مليار جنيه، وارتفعت المؤشرات الرئيسية بختام الجلسة، وجاء ذلك علي غير المتوقع ، حيث كان هناك بعض التوترات السياسية والتي جاءت بعد قصف إيران لقواعد أمريكية في العراق، مما تسبب في تغيير المعطيات بالأسواق العربية ككل ، بينما خالفت البورصة المصرية هذا الأداء المتراجع وصعدت وحيدة .
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اخبار البورصة المصرية
أخر أخبار البورصة المصرية
قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 13542 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 472 نقطة.
اخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء
وشملت أخبار البورصة المصرية اليوم إعلان شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني أنها بصدد إقامة عقد في جلسة مزاد يوم 6 من فبراير 2020 ، وذلك لبيع قطعة أرض فضاء بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة، وذلك في أطار خطتها لاستغلال الأصول غير المستغلة.
تعرف علي موقع الأرض و مساحتها .. أخبار البورصة المصرية .. "الشرقية للدخان" تنوي بيع أرض بشارع البحر الأعظم
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