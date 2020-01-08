قفزة كبيرة بالمؤشرات.. تعرف على أهم أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء





أخبار البورصة المصرية





تابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء، وشهدت مجموعة من الأحداث والتي جاء علي رأسها أنها قد ربحت اليوم نحو 10.7 مليار جنيه، وارتفعت المؤشرات الرئيسية بختام الجلسة، وجاء ذلك علي غير المتوقع ، حيث كان هناك بعض التوترات السياسية والتي جاءت بعد قصف إيران لقواعد أمريكية في العراق، مما تسبب في تغيير المعطيات بالأسواق العربية ككل ، بينما خالفت البورصة المصرية هذا الأداء المتراجع وصعدت وحيدة .





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