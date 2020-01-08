بعد قصف إيران لـ "عين الأسد" .. التراجع يخيم علي بورصات الخليج وبورصة مصر تنجو من المقلصة





البورصات العربية





أنهت البورصات العربية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي هبوط حاد ، وذلك بسبب الأحداث السياسية الراهنة والمتمثلة في قصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية بالعراق بشكل مفاجىء ، وقال بعدها الرئيسي الأمريكي ترامب بأنه سوف يصدر بيان اليوم بشأن التعليق علي تلك الأحداث ، وفي ختام تعاملات اليوم لوحظ تراجع جميع البورصات العربية عدا بورصة مصر والتي خالفت التوقعات وصعدت بنسبة 2.5% وربح رأس مالها السوقي بنحو 10.7 مليار جنيه ،وأتت الأحداث بظلالها علي كلاً من بورصة الكويت وبورصة دبي ، وبورصة السعودية وبورصة البحرين .





البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي صعود جماعي بدعم من مشتريات الأجانب والمصريين ، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.5%مغلقاً عند مستوي 14542.4 نقطة، وربح رأسمالها السوقي بنحو 10.7 مليارت جنيه ، مغلقاً تعاملاته عند 683.4 مليارجنيه.









سوق الأسهم السعودية





تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية " تاسي" اليوم الأربعاء بنسبة 0.90% مغلقاً عند مستوى 8124.11 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.35% خاسرا 152.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6359.89 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية اليوم بختام التعاملات، 160.7 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 20 شركة، فيما تراجعت 171 شركة.









بورصة الكويت





تأثرت بورصة الكويت اليوم بالقصف الذي قامت به إيران ضد أمريكا من خلال ضربة عسكرية غير متوقعة مما أثارت ردود أفعال سيئة من الجانب الأمريكي ، وأدي ذلك الي تراجع جماعي لمؤشرات السوق الرئيسيسة ، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% خاسراً 8.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6121.73 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% خاسراً 9.73 نقطة ليغلق عند مستوى 6799.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% خاسراً 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4781.70 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 151.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار كويتى عبر 7181 صفقة.





سوق دبي المالي





ولم ينجو سوق دبي المالي من تلك الأحداث السابق ذكرها، حيث أتت هذه الأحداث بظلالها علي المؤشر الرئيسي للسوق وتسببت في هبوطه بنسبة 1.21% خاسراً 33.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2713.48 نقطة، بضغوط هبوط كافة القطاعات، متأثرة بقصف إيران لأهداف عسكرية أمريكية في العراق ، وبلغت أحجام التداول في سوق دبي المالي 152.4 مليون سهم محققة ما قيمته 163.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2984 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 27 سهما، واستقرت 4 أسهم.





سوق البحرين المالي





وتوالت التراجعات لتلحق بسوق البحرين المالي والذي أنهي تعاملاته اليوم الأربعاء، علي تراجع ، وهبط المؤشر العام العام بنسبة 0.42% خاسراً 6.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1585.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الفنادق والسياحة والبنوك التجارية والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 1.7 مليون سهم بقيمة 558.2 ألف دينار.







