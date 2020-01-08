Advertisements
Advertisements
Advertisements

مريم حسين تشمت في "أصالة" وتهديها أغنية بمناسبة طلاقها.. والمتابعون: "انتي مريضة"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:49 ص
Advertisements
مريم حسين
مريم حسين
Advertisements
شمتت الفنانة المغربية مريم حسين في أصالة بعد خبر انفصالها عن زوجها طارق العريان، حيث أهدتها مقطع فيديو بهذه المناسبة.

ونشرت مريم حسين مقطع فيديو مثيرًا للجدل عبر حسابها الشخصي بموقع "سناب شات"، تظهر فيه وهي متأثرة وحزينة على أغنية بصوت أصالة نصري "ذاك الغبي"، وكتبت: "هذا المقطع مني لأصالة بمناسبة طلاقها".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو التي نشرته مريم حسين ووصفوه بالسخرية من أصالة، وانهالت عليها تعليقات تنتقد تصرفها غير اللائق، حيث قال آخرون إن تصرفها غير موفق إطلاًقا ولا يدل على تعاطف إنما هو مجرد إثارة للجدل لا أكثر. وجاء في التعليقات: "نشكر مريم حسين على مساعدتها الرهيبة لأصالة، وسمعت أخبار تقول أن اصالة بعد هالمقطع صاحت من الضحك".

وجاء في تعليق آخر: "ماله داعي هالحركات، أحس بس تبي تسوي شي يلفت الناس وخلاص"، وعلق آخر بالقول: "فاهمة غلط ترا مو تصوير مسلسل صراحة الواحد مايدري اش يقول تفشل تفشل". 

وتحرص مريم حسين دائمًا على إثارة الجدل بين الحين والآخر، وكان آخرها ظهور الفنانة المغربية ببطن ممتلئة كأنها حامل ليتضح بعد ذلك أنه مجرد مقلب مصور.

ويذكر أن مريم حسين قد انفصلت عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل منذ 3 سنوات بعد أن أكد أن سبب ارتباطه بها يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت مريم حسين عن خلافاتهما والتي أدت إلى انفصالهما، حيث أكدت أن لجوء فيصل لمواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن خلافاتهما، بدلًا من حلها داخل المنزل، هو ما أدى لتفاقم الخلافات والوصول للطلاق.

وساندت العديد من الفنانات بالوطن العربي أصالة بعد خبر طلاقها، وكان أبرزهم إليسا التي استقبل الجمهور كلامها بكل محبة.

وكانت أصالة أعلنت خبر انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها الفنان والمخرج طارق العريان عبر منشور على حسابها الخاص في "إنستجرام" بعد زواج دام أكثر من 13 عامًا. 

وقالت أصالة من خلال المنشور إنها انفصلت بشكل نهائي عن والد ابنيها "آدم وعلي"، مضيفة: "بكل الحزن والأسف"، كما طالبت الجمهور بعدم الخوض في التفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكبير لعائلتها وأطفالها بالإضافة لعملها الذي تحبه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مريم حسين تشمت في اصالة مريم حسين طلاق اصالة انفصال اصاله انفصال اصالة عن زوجها اصالة نصري اصالة

أخبار تهمك

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 10 ساعة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة الثانية للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أول رد من ترامب على الهجمات الإيرانية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته

منذ ساعة و 25 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

الأهلي ينتظر إليكي

منذ أقل من ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لأصالة برفقة أسرتها

عاجل.. هاشتاج "طلاق أصالة" يخطف تريند تويتر.. والجمهور: "والله ما يستاهلك"

بعد تصدرها تريند تويتر.. 3 تصرفات لأصالة أكدت انفصالها عن طارق العريان

انفصال أصالة وطارق العريان سرًا ليس الأول.. ثنائيات فنية أخفت نبأ طلاقها وفضحتهم تطفلات رواد السوشيال ميديا

هاشتاج طلاق أصالة الأكثر تداولا عبر "تويتر"

انفصال واتهامات بالضرب.. حصاد 2019 في الوسط الفن

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

08:55 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

07:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status