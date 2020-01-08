مريم حسين تشمت في "أصالة" وتهديها أغنية بمناسبة طلاقها.. والمتابعون: "انتي مريضة"

شمتت الفنانة المغربية مريم حسين في أصالة بعد خبر انفصالها عن زوجها طارق العريان، حيث أهدتها مقطع فيديو بهذه المناسبة.





ونشرت مريم حسين مقطع فيديو مثيرًا للجدل عبر حسابها الشخصي بموقع " سناب شات"، تظهر فيه وهي متأثرة وحزينة على أغنية بصوت أصالة نصري "ذاك الغبي"، وكتبت: " هذا المقطع مني لأصالة بمناسبة طلاقها".





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو التي نشرته مريم حسين ووصفوه بالسخرية من أصالة، وانهالت عليها تعليقات تنتقد تصرفها غير اللائق، حيث قال آخرون إن تصرفها غير موفق إطلاًقا ولا يدل على تعاطف إنما هو مجرد إثارة للجدل لا أكثر. وجاء في التعليقات: "نشكر مريم حسين على مساعدتها الرهيبة لأصالة، وسمعت أخبار تقول أن اصالة بعد هالمقطع صاحت من الضحك".





وجاء في تعليق آخر: "ماله داعي هالحركات، أحس بس تبي تسوي شي يلفت الناس وخلاص"، وعلق آخر بالقول: "فاهمة غلط ترا مو تصوير مسلسل صراحة الواحد مايدري اش يقول تفشل تفشل".





وتحرص مريم حسين دائمًا على إثارة الجدل بين الحين والآخر، وكان آخرها ظهور الفنانة المغربية ببطن ممتلئة كأنها حامل ليتضح بعد ذلك أنه مجرد مقلب مصور.





ويذكر أن مريم حسين قد انفصلت عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل منذ 3 سنوات بعد أن أكد أن سبب ارتباطه بها يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت مريم حسين عن خلافاتهما والتي أدت إلى انفصالهما، حيث أكدت أن لجوء فيصل لمواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن خلافاتهما، بدلًا من حلها داخل المنزل، هو ما أدى لتفاقم الخلافات والوصول للطلاق.





وساندت العديد من الفنانات بالوطن العربي أصالة بعد خبر طلاقها، وكان أبرزهم إليسا التي استقبل الجمهور كلامها بكل محبة.



وكانت أصالة أعلنت خبر انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها الفنان والمخرج طارق العريان عبر منشور على حسابها الخاص في "إنستجرام" بعد زواج دام أكثر من 13 عامًا.





وقالت أصالة من خلال المنشور إنها انفصلت بشكل نهائي عن والد ابنيها "آدم وعلي"، مضيفة: "بكل الحزن والأسف"، كما طالبت الجمهور بعدم الخوض في التفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكبير لعائلتها وأطفالها بالإضافة لعملها الذي تحبه.