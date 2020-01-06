مطران الفيوم يترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو)

ترأس الأنبا أبرام، مطران الفيوم، صلوات قداس عيد الميلاد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بوسط مدينة الفيوم، مساء اليوم الاثنين، وذلك في ظل توافد المئات من الأقباط للمشاركة في صلاة عيد الميلاد، حيث شهدت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، تزايد كبير من قبل الأقباط للأحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط تشديدات أمنية مكثفة.



حيث أنتشرت قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات فى محيط كنائس الفيوم، وعناصر من الشرطة النسائية، وبوابات الكترونية، وتم فحص جميع المترددين على الكنائس، سواء من الأقباط أو المهنئين، كذلك تم وضع كمائن ثابتة ومتحركة لتأمين احتفالات عيد الميلاد.



وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من تواجدها أمام الكنائس، وأغلقت جميع الطرق المؤدية لها، حيث شهدت شوارع ومحيط الكنائس المختلفة، حالة من الأستنفار الأمني.



وتوافد العديد من من رجال الدين الاسلامى من الأزهر ومديرية الأوقاف، لتقديم التهنئة لأسقف الفيوم.



ورفعت مديرية أمن الفيوم، حالة الطوارئ بجميع مدن المحافظة وسط تشديدات أمنية على الكنائس ودور العبادة المسيحية، والمنشآت الحكومية بغلق الشوارع المؤدية إليها لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.