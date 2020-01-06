التشكيلة الرسمية لمباراة إنتر ميلان ونابولي.. مشاهدة مباراة نابولي وإنتر ميلان اليوم بث مباشر في الدوري الإيطالي

أعلن كل من جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي ونظيره في إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، تشكيلة فريقهما للمواجهة التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

التشكيلة الرسمية لإنتر ميلان:

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش

في خط الدفاع: دي فريج - سكرينيار - باستوني

في خط الوسط: فيسينو - بروزوفيتش - جاليارديني - بيراجي - كاندريفا

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

التشكيلة الرسمية لنابولي:

في حراسة المرمى: ميريت

في خط الدفاع: روي - مانولاس - لورينزو - هيساي

في خط الوسط: فابيان - آلان - زيلينسكي

في خط الهجوم: إنسيني - ميليك - كاليخون



