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التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:31 م
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ساديو ماني
ساديو ماني
محمد جمال
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تجرى الترتيبات الأخيرة لحفل جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا والتى ستقام غدًا الثلاثاء بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر لاول مرة.

 

وضمن أخر الترتيبات هو المكان الذى سيستضيف النجم الستغالى ساديو مانى والذى يقترب من التتويج بالجائزة لأول مرة فى تاريخه، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الدولى السنغالي اقترب من الفوز بها.

 

ويصل ساديو مانى اليوم للغردقة على متن طائرة خاصة.

 

وأقيمت اليوم مباراة بين أساطير قارة إفريقيا بوجود العديد من النجوم أبرزهم أحمد حسن قائد مصر السابق ووائل جمعة وميدو نجوم مصر ونوانكو كانو قائد نيجيريا السابق والخاج ضيوف قائد السنغال السابق وأمادو فلافيو نجم منتخب أنجولا والأهلي السابق والعديد من النجوم فى سفح الأهرامات على هامش الحفل الضخم الذى ستستضيفه مدينة الغردقة.

 

 

 

 

التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)
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الكلمات المفتاحية

ساديو ماني رياضة اخبار الرياضية

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