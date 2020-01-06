«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وكالياري بث مباشر LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش يوفنتوس جودة متعددة NOW





مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي لمباراة الأسبوع الثامن عشر من الدوري للموسم 2019-2020 في إطار مباراة الذهاب من مباريات الجولة الأولى ، وستعقد المباراة اليوم ، الاثنين ، في أرض استاد أليانز ستاديوم ، معقل يوفنتوس ، بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي . الذي سيستضيفه خصمه ، فريق كالياري ، في مواجهة قوية من الجولة الثامنة عشرة ، والمباراة بين يوفنتوس وكالياري ستبدأ اليوم ، الاثنين ، الساعة 5:00 مساءً ، المملكة العربية السعودية وفي الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر .





مباراة يوفنتوس وكالياري فى الدورى الايطالى

يوفنتوس ، صاحب المركز الثاني في الموسم الحالي قبل الجولة اليوم ، برصيد 42 نقطة ، بالتساوي مع إنتر ميلان ، زعيم الدوري في عدد النقاط ، ولكن بفارق الأهداف من الجوفي ، كانت آخر مباراة لعبها هي الأخيرة عام في نهائي كأس السوبر الإيطالية ، حيث خسر يوفنتوس أمام خصمه لاتسيو وخسر لقب البطولة لصالح لاتسيو كانت النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، في حين أن المباراة الأخيرة التي لعبها يوفنتوس في الدوري الإيطالي كانت أمام فريق سامبدوريا ، الذي انتهى بفوز يوفنتوس خارج منزله ، بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري.





على الجانب الآخر ، كضيف ، يواجه فريق كالياري اليوم في مباراة الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي للمباراة الأولى ، ويحتل فريق كالياري المركز السادس برصيد 29 نقطة قبل المواجهة اليوم. خسر الفريق مباراتين ، كانت آخر مباراة لكالياري في عام 2019 وخسر في المواجهة خارج ملعبه أمام فريق خصمه أودينيزي ، الذي انتهى بهدفين مقابل واحد





موعد مباراة يوفنتوس وكالياري

البطولة الدوري الايطالي

الجولة الأسبوع 18

موعد المباراة 06-01-2020

توقيت المباراة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 4

معلق المباراة عصام الشوالي

ملعب المباراة أليانز ستاديوم





الدورى الايطالى

الدوري الإيطالي

كالياري

مباراة يوفنتوس

مباراة يوفنتوس وكالياري

موعد مباراة يوفنتوس

موعد مباراة يوفنتوس وكالياري

يوفنتوس



