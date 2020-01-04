Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)

السبت 04/يناير/2020 - 05:03 م
Advertisements
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
يارا أحمد
Advertisements

تألقت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، في أحدث ظهور لها، حيث خضعت لجلسة تصوير عائلية جمعتها بابنتيها داخل أحد المنتزهات، في الإمارات، وتحديدًا إمارة دبي.



واشتهرت بسمة بوسيل في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" وبعد زواجها من تامر حسني اعتزلت الغناء وتوجهت للعمل بالموضة والأزياء.


من ناحية آخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، وطرحت تذاكر الحفل مساء الخميس الماضي.



ويقدم تامر حسني، خلال الحفل، عددًا من أغانيه المميزة، ومنها "عيش بشوقك" و"كفاياك أعذار"، وغيرها من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، كما يقدم رامي جمال عددًا من أغاني ألبومه الأخير.

بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)
بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)
بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)
بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)
بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)
بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)
بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)
بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دبي تامر حسني بسمة بوسيل الفلوس

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. ممثلة شهيرة متهمة بقتل والدتها طعنا بالسكين

منذ يومين

الأهلي يفقد مدافعا جديدا أمام إف سي مصر

منذ حوالي 6 ساعات

نصيحة طبية تحرم فايلر من نجمي الأهلي أمام إف سي مصر

منذ يوم

3 أخطاء فادحة.. إيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة للأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

منذ حوالي 9 ساعات

موقف كهربا من مباراة الأهلي أمام نادي مصر

منذ حوالي 22 ساعة

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأرصاد: أمطار الساعات الأولى انتهت ولكن احذروا القادم

منذ حوالي 6 ساعات

بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الريال BEIN مجانا

منذ ساعة

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

منذ يوم

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام إف سى مصر

منذ يوم

عاجل.. إيران تعلن استعدادها للرد على مقتل قاسم سليماني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ أقل من ساعتين

عروض كارفور اليوم في مصر Carrefour Market في العام الجديد 2020 | خصومات وتخفيضات على جهاز العروسة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة في عرض "ليل خارجي" (صور)

بسمة تخطف الأنظار في عرض فيلم "الغراب الأبيض" (صور)

أول رد من بسمة بوسيل على تصريحات حبيبة تامر حسني السابقة

بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتها أمايا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:43 م

عاجل.. كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

من هو نبيل علي Nabil ali mohamed الذي تحتفل "جوجل" بعيد ميلاده الـ 82؟

01:09 م

بند مثير يعطل صفقة بليسينج إليكي مع الأهلي

03:23 م

أزمة في الأهلي.. وفايلر يتدخل لإخماد ثورة نجم الفريق

10:30 ص

صلاح يغيب عن تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة إيفرتون في البريميرليج

08:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status