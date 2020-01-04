بسمة بوسيل تخطف الانظار مع عائلتها في الامارات (صور)

تألقت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، في أحدث ظهور لها، حيث خضعت لجلسة تصوير عائلية جمعتها بابنتيها داخل أحد المنتزهات، في الإمارات، وتحديدًا إمارة دبي.









واشتهرت بسمة بوسيل في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" وبعد زواجها من تامر حسني اعتزلت الغناء وتوجهت للعمل بالموضة والأزياء.



