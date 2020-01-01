جوارديولا: نصلي من أجل ليفربول

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه بحاجة إلى "الصلاة " من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.





وأوضح جوارديولا أن الفجوة مع ليفربول كبيرة للغاية ويصعب التغلب عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفريق سيواصل المحاولات.





وذكر جوارديولا في تصريحاته للصحفيين: "نحن بحاجة إلى عمل أكثر جدية واللعب بشكل أفضل والصلاة من أجل ذلك ."





وتحدث جوارديولا بشأن إصابة لاعبين أساسيين بالفريق من بينهم المدافع إيميريك لابورت والمهاجم سيرجيو أجويرو قائلًا: "أعتقد أن الفريق رائع، وأنا أحبه، لكن أحيانا تقع مشكلة الإصابات.. لا نتوقع فقدان أبرز اللاعبين لدينا خلال ستة أشهر.. نعاني في بعض المراكز ولكننا نطبق أسلوبنا بشكل عام."





وأثنى جوارديولا على فريق ليفربول الذي حصد 55 نقطة من إجمالي 57 كانت متاحة أمامه في المباريات التي خاضها بالدوري حتى الآن، ولا يزال سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث يواصل التقدم نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990 .





وقال جوارديولا: "ليفربول مذهل، هو بطل أوروبا ولم يهدر سوى نقطتين في الدوري، لذلك علينا تهنئته.. ما كان من المفترض أن تفصلنا مثل هذه الفجوة، لكن هذا هو ما حدث."