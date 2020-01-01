Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوارديولا: نصلي من أجل ليفربول

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:39 م
Advertisements
جوارديولا
جوارديولا
Advertisements
أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه بحاجة إلى "الصلاة " من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وأوضح جوارديولا أن الفجوة مع ليفربول كبيرة للغاية ويصعب التغلب عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفريق سيواصل المحاولات.

وذكر جوارديولا في تصريحاته للصحفيين: "نحن بحاجة إلى عمل أكثر جدية واللعب بشكل أفضل والصلاة من أجل ذلك ."

وتحدث جوارديولا بشأن إصابة لاعبين أساسيين بالفريق من بينهم المدافع إيميريك لابورت والمهاجم سيرجيو أجويرو قائلًا: "أعتقد أن الفريق رائع، وأنا أحبه، لكن أحيانا تقع مشكلة الإصابات.. لا نتوقع فقدان أبرز اللاعبين لدينا خلال ستة أشهر.. نعاني في بعض المراكز ولكننا نطبق أسلوبنا بشكل عام."

وأثنى جوارديولا على فريق ليفربول الذي حصد 55 نقطة من إجمالي 57 كانت متاحة أمامه في المباريات التي خاضها بالدوري حتى الآن، ولا يزال سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث يواصل التقدم نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990 .

وقال جوارديولا: "ليفربول مذهل، هو بطل أوروبا ولم يهدر سوى نقطتين في الدوري، لذلك علينا تهنئته.. ما كان من المفترض أن تفصلنا مثل هذه الفجوة، لكن هذا هو ما حدث."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول جوارديولا الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020 في أسواق الصاغة

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ يوم

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يوجه رسالة قوية في رأس السنة

منذ حوالي 10 ساعة

كيف تجد قناة الزمالك على نايل سات

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم تونس يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ يوم

فرمان جديد من فايلر ضد راحة لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ يوم

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ ساعتين

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

جوارديولا يتحدث عن محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول

جوارديولا: ليفربول يستطيع حسم الدوري ولم نصنع مانشستر سيتي الذي لا يقهر

جوارديولا يحذر ليفربول بتصريح ناري

نجم ليفربول: جوارديولا خسر مدافع لا يقدر بثمن

جوارديولا يشعل أزمة قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

جوارديولا يصدم مشجعي مانشستر قبل موقعة ليفربول

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:49 م

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

عاجل.. الزمالك يتراجع في صفقة عبد الله السعيد

12:31 م

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية ورياح مثيرة للأتربة بداية من الغد

10:19 ص

انطلاق قناة الزمالك بدلا من DMC kids

11:29 ص

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

10:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status