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رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:32 م
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فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
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ينوي رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في مباراة الهلال السعودي الودية في مهرجان اعتزال طارق التائب.

 

ويرغب فايلر في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مهرجان اعتزال التائب خاصة أن الأهلي سيخوض المباراة الودية بعد 48 ساعة فقط من خوض مباراة بلاتينيوم ستارز بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

 

ويرفض فايلر الدفع باللاعبين الأساسيين في 3 مباريات خلال 5 أيام حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابات وحالات الإجهاد العضلي.

 

وأعلن الأهلي أن 13 يناير المقبل هو موعد مبدئي لخوض ودية الهلال السعودي، ما يعني أن الفريق الأحمر سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في الثاني عشر من يناير بينما يخوض مباراة بلاتينيوم زيمبابوي يوم 11 يناير المقبل، يليها ودية أمام الهلال في الثالث عشر من الشهر ذاته، على أن يعود للقاء طنطا في الدوري المصري في الخامس عشر من يناير.

 

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