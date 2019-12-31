عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ولجنة التخطيط بسبب الاختلاف بسبب الاختلاف على الصفقات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويصر فايلر على ضم مهاجم في الميركاتو الشتوي ورشح له بليسينج إليكي مهاجم لوزيرين السويسري بينما ترى لجنة التخطيط ضرورة ضم مدافع بعد إصابة سعد سمير في وتر أكيلس ورشحت أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي وأسامة جلال مدافع إنبي.

ويتحفظ فايلر على فكرة ضم حجازي من الأساس رغم أن لجنة التخطيط ترى أنه خير علاج لكل أزمات خط دفاع القلعة الحمراء في ظل كثرة إصابات رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي.

وصمم المدرب الأجنبي على الاستعانة بخبير فى اللغة العربية لتعلم اللغة من أجل تسهيل عملية التعامل مع اللاعبين ومعرفة الأسلوب الذي يفكرون به.

واستعان الأهلي بمدرس لغة عربية لرينيه فايلر الذي تمكن خلال فترة وجيزة من نطق بعض الكلمات، التى يتم استخدامها فى تعاملاتهم اليومية.

واستطاع فايلر انتزاع صدارة الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة كما قدم مستوى مميزًا في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.