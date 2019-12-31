مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

صمم رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على الاستعانة بخبير فى اللغة العربية لتعلم اللغة من أجل تسهيل عملية التعامل مع اللاعبين ومعرفة الأسلوب الذي يفكرون به.

واستعان الأهلي بمدرس لغة عربية لرينيه فايلر الذي تمكن خلال فترة وجيزة من نطق بعض الكلمات، التى يتم استخدامها فى تعاملاتهم اليومية.

واستطاع فايلر انتزاع صدارة الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة كما قدم مستوى مميزًا في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.