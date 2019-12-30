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3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
الفجر الرياضي
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دخل نادى الزمالك في مفاوضات جادة مع صانع ألعاب بيراميدز عبد الله السعيد ، لتخفيض القيمة المالية للاعب والحصول على خدماته مقابل 12 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وطلب صانع ألعاب نادي بيراميدز ، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا إن مسؤولى القلعة البيضاء قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة.

وطالبت إدارة القلعة البيضاء بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الحالي.

ومن المتوقع أن سيعقد رئيس نادى الزمالك، جلسة مع  السعيد، اليوم الإثنين، للحصول على توقيعه، بعد ترحيب اللاعب بالانضمام إلى قلعة ميت عقبة متعهداً بإنهاء أمر انضمامه للأبيض مع بيراميدز حيث ينتهى عقده مع فريقه بنهاية هذا الموسم.
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الكلمات المفتاحية

عبدالله السعيد بيراميدز ضد وادي دجلة امير مرتضى وعبد الله السعيد الزمالك

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