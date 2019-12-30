3 ملايين تشعل أزمة بين عبد الله السعيد والزمالك

دخل نادى الزمالك في مفاوضات جادة مع صانع ألعاب بيراميدز عبد الله السعيد ، لتخفيض القيمة المالية للاعب والحصول على خدماته مقابل 12 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ، لتخفيض القيمة المالية للاعب والحصول على خدماته مقابل 12 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه وذلك





وطلب صانع ألعاب نادي بيراميدز ، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا إن مسؤولى القلعة البيضاء قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة.





وطالبت إدارة القلعة البيضاء بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الحالي.



