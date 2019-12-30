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رسميا.. فيفا يصدم الزمالك في قضية النقاز

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا رسمي لاتحاد الكرة المصري، يتضمن سرعة رد نادي الزمالك على شكوى حمدي النقاز الظهير الأيمن للأبيض الذي فسخ تعاقده من طرف واحد.

 

 وقام اتحاد الكرة المصري، بأخطار نادي الزمالك، بسرعة الرد على شكوى حمدي النقاز، لضمان حق النادي.

 

الجدير بالذكر، أن حمدى النقاز تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد النادى الزمالك، وفسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

 

وفي نفس السياق، أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللاعب حصل على جميع مستحقاته، وتم شكوته في الاتحاد الدولي.

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