عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

استقر رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على الإطاحة بوليد أزارو مهاجم الفريق لضم النيجيري بليسينج إليكي مهاجم لويزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ويرغب فايلر في ضم بليسينج إليكي بأي شكل لعدم رضاه عن المهاجمين الحاليين بالفريق سواء وليد أزارو أو مروان محسن أو صلاح محسن.





من هو إليكي





إليكي من مواليد 5 مارس 1996 بمدينة أبا النيجيرية ويلعب في مركز المهاجم الصريح وبدأ الكرة في أكاديمية فلاينج سبورتس النيجيرية ثم جوريتسا السلوفيني في صيف 2014 ومنه إلى أوليمبيا في 2016 وحصد لقب الدوري السلوفيني موسم 2015-2016 بعدما سجل 9 أهداف في نصف موسم ثم رحل إلى أشدود الإسرائيلي وشارك في 31 مباراة وأحرز 6 أهداف قبل أن ينتقل في 2018 إلى لوزيرين السويسري ولعب تحت قيادة رينيه فايلر في 23 مباراة ةسجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف.



