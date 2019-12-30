Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:01 م
Advertisements
أزارو
أزارو
الفجر الرياضي
Advertisements
استقر رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على الإطاحة بوليد أزارو مهاجم الفريق لضم النيجيري بليسينج إليكي مهاجم لويزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويرغب فايلر في ضم بليسينج إليكي بأي شكل لعدم رضاه عن المهاجمين الحاليين بالفريق سواء وليد أزارو أو مروان محسن أو صلاح محسن.

من هو إليكي

إليكي من مواليد 5 مارس 1996 بمدينة أبا النيجيرية ويلعب في مركز المهاجم الصريح وبدأ الكرة في أكاديمية فلاينج سبورتس النيجيرية ثم جوريتسا السلوفيني في صيف 2014 ومنه إلى أوليمبيا في 2016 وحصد لقب الدوري السلوفيني موسم 2015-2016 بعدما سجل 9 أهداف في نصف موسم  ثم رحل إلى أشدود الإسرائيلي وشارك في 31 مباراة وأحرز 6 أهداف  قبل أن ينتقل في 2018 إلى لوزيرين السويسري ولعب تحت قيادة رينيه فايلر في 23 مباراة ةسجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليد ازارو نادي الاهلي صفقات اللاهلي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

منذ ساعة و نصف

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 14 ساعة

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس "صناعة النواب" يحذر من خطر يهدد صحة المواطنين

منذ ساعة و 21 دقيقة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 18 ساعة

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

الكشف عن موعد مباراة كأس السوبر المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد رسميا "نجمه" أمام المقاصة

منذ ساعة و 17 دقيقة

ستصل لـ10 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ3أيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان مهم من القوات المسلحة

منذ ساعة و 24 دقيقة

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف وليد أزارو وربيعة من مباراة السوبر

وليد سليمان يتوج سياسة التدوير في مباراة الأهلي ضد الإنتاج

عاجل.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل.. انقلاب رينيه فايلر على "ثلاثي" الأهلي

بأمر رينيه فايلر.. صفقة الموسم في الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يوصي يرحيل نجمي الأهلي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:06 ص

برشلونة يحاول خطف أسطورة ليفربول

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

عماد أديب يكشف سر كره أردوغان لمصر

06:38 ص

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status