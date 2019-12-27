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مقترح جديد في الأهلي بشأن صفقة إليكي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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لايزال يصر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على التعاقد مع النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى.

 

وتصدر إليكي دائرة المرشحين للانتقال للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح، بعد تراجع مستوى مهاجمي الفريق وخاصة الثنائي مروان محسن ووليد أزارو.

 

وقام أحد أعضاء جهاز الكرة فى الأهلى باقتراح فكرة الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، فى حالة تمسك لوزيرين السويسرى بعدم بيع اللاعب.

 

يذكر أن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، طلب ضم إليكى من أجل تعزيز هجوم الفريق، لحصد لقب دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم.

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