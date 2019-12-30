زعيم كوريا الشمالية: حان وقت الحسم

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للوضع الاقتصادي الخطير.

وقد حدد زعيم كوريا الشمالية، لواشنطن مهلة حتى نهاية السنة، لتبدل موقفها في المفاوضات بشأن ملف بلاده النووي.

وأوردت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الإثنين، أن الحزب عقد دورته العامة في ظل تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون بيونج يانج تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات بعدما توعدت بتقديم "هدية لعيد الميلاد" للولايات المتحدة.

وترأس الزعيم الكوري الشمالي هذه الدورة، وصرح بأن الوقت حان لأحداث "تحول حاسم" للتنمية الاقتصادية في بلاده.

وقدَّم كيم للقادة "مهمات" يتوجب إنجازها "من أجل تصحيح الوضع الخطير الذي يواجه القطاعات الصناعية الرئيسية للاقتصاد الوطني"، حسبما فادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية

ولا تنشر كوريا الشمالية أبداً احصاءات اقتصادية. والأرقام الوحيدة المتاحة بشأن النتائج المالية التي تُحقِّقها، تأتي من الخارج.

وفي يوليو، قدر البنك المركزي الكوري الجنوبي أن نمو اقتصاد البلد الخاضع للعقوبات الدولية قد انخفض بنسبة 4.1% عام 2018، وهو الانكماش الأكبر منذ المجاعة المدمرة في تسعينيات القرن المنصرم.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن الدورة العامة للحزب الحاكم دخلت، الاثنين، يومها الثالث، وهو ما يعتبر سابقة منذ 1990، إذ أنها لم تكن تستمر في السابق سوى ليومين، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.