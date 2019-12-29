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إبراهيم فتحي رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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احمد رفعت صديق
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أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف المهندس ابراهيم فتحي للعمل رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفا للمهندس مصطفى علي الدين.
وكان "فتحي" يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية.
وقد استقبل الطيار أحمد عادل المهندس مصطفى علي الدين وقدم له الشكر علي مجهوداته خلال الفترة الماضية.
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