إبراهيم فتحي رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف المهندس ابراهيم فتحي للعمل رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفا للمهندس مصطفى علي الدين.





وكان "فتحي" يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية.



