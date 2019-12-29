رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليستر سيتي

مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر، وسوف يدخل فريق شيفيلد يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق شيفيلد يونايتد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق شيفيلد يونايتد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.





موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر