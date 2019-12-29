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رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليستر سيتي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:33 ص
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بوابة الفجر
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مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر، وسوف يدخل فريق شيفيلد يونايتد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق شيفيلد يونايتد في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق شيفيلد يونايتد في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة:

التاسعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. العاشرة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثامنة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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