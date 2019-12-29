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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأحد 29 / 12 / 2019 بث مباشر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:14 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 29 / 12 / 2019، أبرزها مباراتي أرسنال ضد تشيلسي، وليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة الثالثة" المصري ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السابعة"  
أسوان ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ20"  
أرسنال ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 ليفربول ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.  

مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.


مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ13"

 الصفاقسي ضد خلال شابة، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الرياضية.
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