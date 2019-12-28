أخبار الزمالك اليوم السبت: ترتيب مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك المقبلة.. تعليق مرتضي منصور





شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء وأبرزها رسالة كارتيرون إلى اللاعبين وأول رد فعل من مرتضى منصور على التعادل مع زيسكو وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





نتيجة إيجابية للزمالك في زامبيا





انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





نص رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك بعد التعادل مع زيسكو





اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع لاعبيه بعد لقاء زيسكو يونايتد الزامبي التي اقيمت عصر اليوم.





وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أن التعادل نتيجة مرضية بالنسبة له، وطالبهم باللعب بتلك الروح والإصرار في كل المواجهات المقبلة.





وواصل "إذا خوضنا كل المواجهات بنفس الشكل والعزيمة فلن يقف أي فريق أمامنا، عليكم التركيز والاجتهاد وعدم شغل أنفسكم بأي أمور أخرى".





وأضاف "أنتم الأفضل في مصر وعليكم أن تؤمنوا بذلك وتتخلصوا من كل الضغوطات من أجل الحفاظ على تركيزكم داخل الملعب".





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع زيسكو





قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتواصل مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في زامبيا، وذلك عقب التعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لوانا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقام رئيس النادي بالاطمئنان على البعثة وتهنئه اللاعبين بعد الأداء بروح عالية والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.





هيثم فاروق يحرج لاعبي الزمالك بسبب أزمة المستحقات: إنظروا إلى فريق اليد





علق هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك الأسبق ومحلل قنوات بي ان سبورت، على أداء الفريق الابيض اليوم امام زيسكو، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوانا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال فاروق في تصريحاته عقب انتهاء المباراة :الزمالك بطل الكونفدرالية وكأس مصر الموسم السابق ويمتلك أفضل لاعيبه فى مصر وهيلعب سوبر أفريقي كمان أسبوع.





وتابع نجم الزمالك السابق:" على لاعبي فريق الكرة النظر إلى فريق اليد بعد حصولهم على أبطال أفريقيا رغم أزمة المستحقات".





وأكمل:" لو كان كارتيرون بدأ بمصطفى محمد المباراة لن يستطع التسجيل.. أبو جبل كان على قدم ثابته أمام زيسكو".





ترتيب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا





- ترتيب المجموعة الأولي بعد تعادل الزمالك وزيسكو: 1- مازيمبي الكونغولي – 7 نقاط





2- الزمالك المصري – 4 نقاط





3- زيسكو يونايتد – نقطتين





4- أول أغسطس – نقطتين





موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أسوان يوم الخميس القادم 2 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.



