Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم "1-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر الأهلي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز اليوم السبت 28 ديسبمر في دوري أبطال أفريقياCOOL KORA .

متابعة مباراة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر جودة عالية يلاشوت كول كورة لايف إتش دي دوري بلس شاهد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي مباشرة، شاهد بث مباشر بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وبلاتينيوم اليوم السبت 28 ديسمبر.

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة بلاتينيوم ستارز والنادي الأهلي Goal Live ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا برابط سريع ومباشر دون تقطيع يلا شووت COOL KORA حيث يريد المدرب السويسري للأهلي رينيه فايلر تحقيق الفوز ومواصلة مشوار التأهل لدور الـ 8.

حصرياً وبجودة عالية بث مباشر لمبارة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي برابط يوتيوب من هنا، متابعة دوري أبطال أفريقيا برابط سريع دون إنقطاع سرعات متعددة ALASTORA كورة ستار كورة لايف متابعة دوري أبطال أفريقيا Bein match سرعات متعددة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الهجوم: وليد سليمان – جونيو آجايي – حسين الشحات.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا

متابعة البث المباشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي LIVE7HD بجودة عالية، ويقدم لكم موقع "الفجر" خدمة مشاهدة المباراة مباشرة على شبكة الإنترنت من خلال الرابط KOOORAGOAL بين ماتش الأسطورة متابعة قناة beIN Sports HD 1 على الإنترنت.

بث حي ومباشر لمبارة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي KOORA STAR

وتذاع المبارة يوم االسبن 28 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS HD1 ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي..

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي YALLA SHOOT مشاهدة مباشرة YALLA KORA رابط مباشر جودة متعددة.

Advertisements

أخبار تهمك

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Ahly الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot أفريقيا يا أهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ أقل من ساعة

يلا شوت مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot رابط ماتش في دوري أمم إفريقيا.. يلا شوت مباشر

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي لايف Watch Live| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت HD

منذ ساعة و نصف

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ ساعتين و 9 دقيقة

رابط مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر al ahly vs fc platinum live stream

منذ ساعة و 9 دقيقة

تغطية حية يلا شوت الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جودة عالية

منذ ساعة و 22 دقيقة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

منذ ساعتين

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر الشوط الاول Yalla shoot حصري هدف أزارو now

منذ أقل من ساعتين

يالا شوت| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. Watch Live

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ ساعتين

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:50 م

بث مباشر مباراة الاهلي الآن| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم بدون تقطيع| هدف مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم تايم سبورت

يلا شوت Ahly الشوط الأول مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot أفريقيا يا أهلي

09:02 م

الأهلي لايف Watch Live| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتنيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت HD

08:55 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش الاهلي YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

قناة مفتوحة| مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا| هدف الأهلى الأول بي ان سبورت المفتوحة

08:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status