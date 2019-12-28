الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم "1-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز اليوم السبت 28 ديسبمر في دوري أبطال أفريقياCOOL KORA .

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تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة بلاتينيوم ستارز والنادي الأهلي Goal Live ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب السلام.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا برابط سريع ومباشر دون تقطيع يلا شووت COOL KORA حيث يريد المدرب السويسري للأهلي رينيه فايلر تحقيق الفوز ومواصلة مشوار التأهل لدور الـ 8.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الهجوم: وليد سليمان – جونيو آجايي – حسين الشحات.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا

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وتذاع المبارة يوم االسبن 28 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS HD1 ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي..

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