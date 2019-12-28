«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك beIN SPORT

مع بداية الجولة الثالثة وضمن المجموعة الأولي التى تضم الزمالك المصري، ومازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس ألأنجولي، وزيسكو الزامبي، تعادل اليوم مازيمبي الكونغولي مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





تقدم مازيمبي بهدف كالابا فى الدقيقة التاسعة من بداية المباراة وتعادل فريق أول أغسطس بهدف مولمبو فى الدقيقة 13، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مازيمبي إلى 7 نقاط، وارتفع رصيد أول أغسطس إلى نقطتين، وذلك قبل مباراة الزمالك المصري مع زيسكو الزامبي فى الثالثة عصر السبت 28 ديسمبر.





ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادل مازيمبي

يتصدر مازيمبي قمة المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، حيث فاز على الزمالك 3-صفر، ثم فاز على زيسكو 2-1، وتعادل مع أول أغسطس بنتيجة 1-1 وأحرز مازيمبي 6 أهداف ودخل مرماه هدفين.





الزمالك يتحل المركز الثاني فى المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة حيث خسر الزمالك مباراة الجولة الأولي أمام مازيمبي 3-صفر، وفاز على أول أغسطس 2-صفر، ويلعب غداً السبت أمام زيسكو الزامبي فى زامبيا، سجل الزمالك هدفين ودخل مرماه 3 أهداف.





أول أغسطس الأنجولي يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين، من تعادلين وهزيمة، تعادل فى الجولة الأولى أمام زيسكو 1-1، وتعادل أمام مازيمبي 1-1، وخسر من الزمالك 2-صفر، أحرز أول أغسطس هدفين ودخل مرماه 4 أهداف.



