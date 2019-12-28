Advertisements
موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا| Zamalek online
السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:33 ص
Advertisements
حسام مجدي
Advertisements
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد فوزي.
تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا
حراسة المرمى :محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو يونايتد ونادي أول أغسطس.
ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا
ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة
موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد فوزي.
تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا
حراسة المرمى :محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مصطفى محمد
مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو يونايتد ونادي أول أغسطس.
ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا
ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة
Advertisements