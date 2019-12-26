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Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي.. Boxing Day

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:35 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر فيا لدوري الانجليزي الممتاز ( البريمرليج ) ومباراة الجولة 19 بين ليفربول وليستر سيتي ومنافسة الرمق الأخير قبل نهاية الدور الأول ويدخل ليفربول المباراة مُتصدراً لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة، ويدخل ليستر سيتي المباراة برصيد 39 نقطة في المركز الثاني.


مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي
بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي ومباراة نهاية العام الميلادي ويحضر جمهور  ليستر سيتي بشكل كبير في المُدرجات دعما للثعالب في المباراة التي تجعلهم يقتربون من المنافسة على لقب الدوري، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.



بطاقة مباراة ليفربول وليستر سيتي
البطولة الدوري الانجليزي | الأسبوع 19
موعد المباراة 26-12-2019
توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 2
معلق المباراة رؤوف خليف
ملعب المباراة ووكرز ستديوم
بث مباشر
بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الانجليزي مُقدمة لكم من يلا شوت الناقل لمباريات الدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي بأعلى جودة والناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، وفي حالة انقطاع البث المباشر يمكنكم تحديث الصفحة وسيعود البث المباشر للعمل مرة أُخرى، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

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