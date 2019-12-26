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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 26-12-2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 26-12-2019.


وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي.


أنهت البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب مع استمرارالأداء الإيجابي  والإستفادة من أسعار الأسهم المتدنية ، إستعداداً السوق لموجة صعود جديدة بعد اعياد الكريسماس، وربح  رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.546 مليار جنيه.


أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له متوسطات الأجور اليومية وفقا للأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018.


قال وزير المالية محمد معيط  أن مشروع قانون المنازعت الضريبية الجديد  يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات.


قالت حنان رمسيس خبيرة أسوق المال أن 2019  يعتبر عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد فترة ليست هينة من إنتهاج الدولة للبرنامج  والذي لم يكن سهل بالنسبة للمواطن المصري وخاصة الطبقة المتوسطة والتي تعتبر الداعم الرئيسي لنمو الاقتصاد في أي دولة في العالم .


أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه من المقرر أن تقوم  المصلحة أول يناير القادم بإتاحة تطبيق لأجهزة المحمول. 


سجلت أسعار الذهب أعلي مستوي في شهرين خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصعد سعر المعاملات الفورية بنحو بنحو  0.4 بالمئة ليسجل 1504.08 دولار للأوقية وأعلى مستوي منذ الخامس من نوفمبر.


أعلن البنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 3ر227 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019/.2020.

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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية مجلس الوزراء تطبيق الضرائب القرض الكويتي الفجر الاقتصادية

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