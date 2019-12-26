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أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1% بختام أخر جلسات الاسبوع

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:05 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية  تعاملات جلسة اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب مع استمرارالأداء الإيجابي  والإستفادة من أسعار الأسهم المتدنية ، إستعداداً السوق لموجة صعود جديدة بعد اعياد الكريسماس، وربح  رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.546 مليار جنيه.


مؤشرات البورصة المصرية

وقفز ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30، بنسبة 1المائة عند مستوى 13884.8 نقطة ، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.39 بالمائة عند 529.5 نقطة، وصعد كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 0.41 بالمائة عند مستوى 1391.8 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 
وسجلت  قيمة التداول بالبورصة المصرية ، نحو399 مليون جنيه، موزعاً على 72.3 مليون سهم، من خلال 12.6 ألف صفقة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

واتجهت تعاملات  الأجانب  للشراء  بنحو 51.6 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين  والعرب نحو البيع  بصافي 51 مليون جنيه و553.9 ألف جنيه على التوالي.

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كريس الـ8 آلف

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