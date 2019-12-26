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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة توتنهام وبرايتون يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم توتنهام HD

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:49 م
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بوابة الفجر
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يلتقي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون اليوم في الدوري الانجليزي

وتُقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون على ملعب "وايت هارت لين"، في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، ومن المقرر أن تُذاع مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون على قناة beIN SPORT HD 2.

 

ويسعى توتنهام لاستعادة نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس له هذا الموسم، وذلك بعدما خسر أمام تشيلسي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ويأمل النادي اللندني في إنهاء الموسم الجاري بالتواجد في المربع الذهبي، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

 

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم لجهود لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين؛ بسبب الإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الحمراء المباشرة أمام تشيلسي، عندما قام بركل أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي الألماني، ردًا على عرقلته من قبل الأخير من دون أن يتم احتساب خطأ لصالحه.

 

وتقدم توتنهام باستئناف، لكن الاتحاد الإنجليزي أيد البطاقة الحمراء، وبالتالي سيتم إيقاف سون ثلاث مباريات، الأولى أمام برايتون، والثانية أمام نورزيتش سيتي، يوم السبت المقبل، والثالثة ضد ساوثهامبتون، يوم الأربعاء المقبل.

 

في المقابل، يرغب فريق برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وإنهاء الموسم ضمن العشرة الأوائل.

 

ويأمل برايتون في تكرار الفوز على توتنهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي شهدت إصابة الحارس هوجو لوريس، بكسر مضاعف فى المرفق، ولم يشارك مع الفريق منذ مباراة الفريقين فى أكتوبر الماضي.

 

ويحتل توتنهام حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 26 نقطة، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق 6 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

 

وفي سياق متصل، يلتقي اليوم كل من تشيلسي مع ساوثهامبتون، وايفرتون مع بيرنلي، وكريستال بالاس مع وست هام يونايتد، وأستون فيلا مع نورويتش سيتي، وبورنموث مع ارسنال، ومانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد مع واتفورد وتوتنهام مع برايتون، وأستون فيلا مع نورويتش سيتي، وليستر سيتي مع ليفربول

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