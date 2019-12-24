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تقاعد رئيس "طيران الإمارات" بحلول يونيو 2020

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:34 م
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ترجمة - منة الشريف
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سيتقاعد تيم كلارك كرئيس لشركة طيران الإمارات في نهاية يونيو 2020 بعد أكثر من ثلاثة عقود في الأعمال التي تسيطر عليها الدولة، والتي ساعدت في تحويل دبي إلى واحدة من مفترق السفر الرئيسي في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، في مذكرة داخلية للموظفين، راجعتها رويترز، إن كلارك سيبقى مستشارًا للشركة.

وقال الشيخ أحمد، من خلال الحروب والكساد الاقتصادي والكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، والاضطرابات المتعددة في الصناعة، قاد تيم ونمت طيران الإمارات إلى مكانتها اليوم كأكبر خطوط جوية دولية في العالم، ولاعبة بارزة في صناعة الطيران العالمية..

وأكدت متحدثة باسم طيران الإمارات التقاعد، لرويترز.

كما انضم كلارك، 70 عامًا، إلى شركة الطيران كعضو مؤسس في عام 1985، حيث عمل سابقًا في طيران الخليج والخطوط الجوية كاليدونيان.

وأصبح المواطن البريطاني رئيسًا لطيران الإمارات عام 2003.

وقال مستشار الطيران المستقل جون ستريكلاند، لقد كان لديه رؤية وراء طيران الإمارات وطور شركة الطيران إلى ما هي عليه اليوم.

وتم تكريمة في عام 2014 لخدماته من أجل الرخاء البريطاني وصناعة الطيران، ومنذ ذلك الحين أشار كلارك في العديد من الصناعة، بما في ذلك في طيران الإمارات، باسم "السير تيم".

وقد أشاد الشيخ أحمد، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي، والذي كان رئيس مجلس إدارة شركة الطيران منذ تأسيسها، بكلارك باعتبارها مركزًا رئيسيًا لنجاح طيران الإمارات وظهور دبي كمركز عالمي للطيران.

وقال في المذكرة، إن إنجازاته كثيرة للغاية ولا يمكن إعادة سردها بشكل فردي، لكن سيتم تذكرها جميعًا.

ولطالما كانت طيران الإمارات، التي حققت أرباحًا منذ 31 عامًا، مهمة لوضع دبي على الخريطة وتحويلها إلى مركز مالي وسياحي عالمي.

كما أطلقت طيران الإمارات عام 1985 بطائرة مستأجرة من الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، وتدير اليوم أسطولًا من 270 طائرة إلى 159 وجهة، وفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت.

ولقد حملت ما يقرب من 60 مليون مسافر في السنة المالية الأخيرة، وتدير أكبر أسطول من طائرات إيرباص A380 العملاقة.

ويعتبر مطار الإمارات، مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحامًا في العالم بالنسبة للركاب الدوليين منذ عام 2014 عندما تجاوز مطار هيثرو في لندن.


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الكلمات المفتاحية

طيران الإمارات صناعة الطيران دبي السفر

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