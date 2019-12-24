Advertisements
Advertisements
Advertisements

لبنان: أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
Advertisements
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات
Advertisements

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن عدد من المتظاهرين أعادوا فتح طرقين في البقاع ، بمناسبة حلول أعياد الميلاد، بعد ليلة من التظاهرات الرافضة لرئيس الوزراء الجديد حسان دياب.

 

كما أعاد المتظاهرون، فتح طريقي تعلبايا وسعد نايل، اللتين كانتا آخر طريقين مقطوعتين في البقاع، بمناسبة الأعياد، وبهذا تصبح جميع الطرقات في البقاع سالكة.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية احتجاجات وقطع طرقات رفضا لتعيين دياب، ليلة الثلاثاء

 

وقطع المحتجون طريق فردان بمستوعبات النفايات، كما أشعلوا الإطارات أمام مسجد عبد الناصر، مع استمرار قطعهم أوتوستراد كورنيش المزرعة باتجاه البربير، بحضور القوى الأمنية.

 

وتظاهر الآلاف المحتجين وسط بيروت، مطالبين بإقصاء رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، قائلين إنه عضو في النخبة الحاكمة، التي خرجوا ضدها منذ 17 أكتوبر الماضي.

 

وتجمع المتظاهرون، الذين جاء كثير منهم من شمال لبنان ووادي البقاع شرقي البلاد، في ساحة الشهداء بوسط بيروت، وهي واحدة من المواقع الرئيسية للاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين.

 

وفي وقت لاحق، سار المحتجون نحو مقر مجلس النواب الذي تحرسه شرطة مكافحة الشغب.

 

ولم تسجل مواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة خارج المجلس، كما حدث الأسبوع الماضي.

 

ويتعين على رئيس الوزراء المكلف دياب، وهو أستاذ جامعي ووزير سابق للتعليم، مهمة إخراج لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.

 

ويتولى منصبه على خلفية الاحتجاجات المستمرة على مستوى البلاد ضد النخبة الحاكمة في البلاد والتي يلقي المحتجون باللوم عليها بسبب الفساد وسوء الإدارة على نطاق واسع.

لكنه لم ينل دعم كتلة المستقبل، التي تعد الكتلة السنية الأكبر في البرلمان، مما يعني مزيدا من تعقيد الأزمة السياسية في لبنان.

 

واستقال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 29 أكتوبر، تلبية لمطلب أساسي من المحتجين. وقالت المحتجة هناء صالح عن دياب: "لسنا مقتنعين باختيارهم. نحن لا نصدق هذا الفيلم".

 

وقد تعهد دياب بألا تضم حكومته سياسيين وأنها ستتألف فقط من المستقلين والخبراء، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان كورنيش المزرعة حسان دياب الاحتجاجات اللبنانية

أخبار تهمك

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن القراءات الخطأ للعدادات (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 14 ساعة

طقس اليوم الثلاثاء.. شديد البرودة ليلا.. وأمطار غزيرة ورعدية

منذ أقل من ساعتين

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 19 ساعة

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

متظاهرون يقطعون الطرق في منطقة البقاع اللبنانية

لليوم الرابع عشر للاحتجاجات اللبنانية.. تظاهرات في البقاع وطرابلس وبيروت

لبنان.. اعتصام أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة بيروت

تدابير أمنية مشددة للجيش اللبناني على طريق القصر الجمهوري

الحريري يصل مقر الرئاسة لبدء مشاورات تعيين رئيس الوزراء

وقفات احتجاجية بعد تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status