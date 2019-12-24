أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019.. وارتفاع في سعر المعدن الأصفر مع بداية الكريسماس

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصعد بنحو 5 جنيهات مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5,368 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 671.02 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.87 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,341 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 5,368 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 671.02 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 766.87 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,341 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 754 إلى 757 عيار 22 691 إلى 694 عيار 21 660 إلى 662 عيار 18 566 إلى 567 عيار 14 440 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23.458 إلى 23.529 الجنيه الذهب 5,280 إلى 5,296 الكيلو 754.286 إلى 755.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 766.87جنيه 47.80 $ سعر الذهب عيار 22 702.97جنيه 43.81 $ اسعار الذهب عيار 21 671.02جنيه 41.82 $ اسعار الذهب عيار 18 575.16جنيه 35.85 $ سعر الذهب عيار 14 447.43جنيه 27.88 $ سعر الذهب عيار 12 383.43جنيه 23.90 $ سعر الذهب عيار 9 287.58جنيه 17.92 $ اسعار أوقية الذهب 23,850 جنيه 1,487 $ اسعار جنيه الذهب 5,368 جنيه 334.59 $ اسعار كيلو الذهب 766,867 جنيه 47,797 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 23 ديسمبر 766.87 671.02 575.16 447.34 383.43 22 ديسمبر 762.95 667.60 572.60 445.06 381.48 21 ديسمبر 762.95 667.60 572.22 445.06 381.48 20 ديسمبر 762.60 667.29 571.96 444.85 381.48 19 ديسمبر 763.60 668.16 572.71 445.43 381.80 18 ديسمبر 762.23 666.96 571.68 444.63 381.11 17 ديسمبر 761.04 665.92 570.79 443.94 380.52 16 ديسمبر 762.16 666.91 571.63 444.60 381.08 15 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70 14 ديسمبر 765.40 669.74 574.06 446.48 382.70







أسعار الذهب عالميًا:



