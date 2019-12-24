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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019.. وارتفاع في سعر المعدن الأصفر مع بداية الكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصعد بنحو 5 جنيهات  مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5,368 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 671.02 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.87 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,341 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 5,368 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر671.02 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر766.87 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,341 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

754 إلى 757

عيار 22 

691 إلى 694

عيار 21

660 إلى 662

عيار 18

566 إلى 567

عيار 14

440 إلى 441

عيار 12

377 إلى 378

الاونصة

23.458 إلى 23.529

الجنيه الذهب

5,280 إلى 5,296

الكيلو

754.286 إلى 755.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 766.87جنيه      

 47.80 $

سعر الذهب عيار 22

 702.97جنيه

 43.81 $

اسعار الذهب عيار 21

671.02جنيه       

41.82 $

اسعار الذهب عيار 18

 575.16جنيه

35.85 $

سعر الذهب عيار 14

447.43جنيه

27.88 $

سعر الذهب عيار 12

383.43جنيه

23.90 $

سعر الذهب عيار 9

287.58جنيه

17.92 $

اسعار أوقية الذهب

23,850 جنيه

1,487 $

اسعار جنيه الذهب

5,368 جنيه

334.59 $

اسعار كيلو الذهب

766,867 جنيه

47,797 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

16 ديسمبر

762.16

666.91

571.63

444.60

381.08

15 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70

14 ديسمبر

765.40

669.74

574.06

446.48

382.70


أسعار الذهب عالميًا:

زاد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1488.70 دولار للأوقية .

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة  ليسجل 1484.41 دولار للأوقية.
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