أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019.. وارتفاع في سعر المعدن الأصفر مع بداية الكريسماس
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
754 إلى 757
|
عيار 22
|
691 إلى 694
|
عيار 21
|
660 إلى 662
|
عيار 18
|
566 إلى 567
|
عيار 14
|
440 إلى 441
|
عيار 12
|
377 إلى 378
|
الاونصة
|
23.458 إلى 23.529
|
الجنيه الذهب
|
5,280 إلى 5,296
|
الكيلو
|
754.286 إلى 755.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
766.87جنيه
|
47.80 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
702.97جنيه
|
43.81 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
671.02جنيه
|
41.82 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
575.16جنيه
|
35.85 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
447.43جنيه
|
27.88 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
383.43جنيه
|
23.90 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
287.58جنيه
|
17.92 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,850 جنيه
|
1,487 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,368 جنيه
|
334.59 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
766,867 جنيه
|
47,797 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
23 ديسمبر
|
766.87
|
671.02
|
575.16
|
447.34
|
383.43
|
22 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.60
|
445.06
|
381.48
|
21 ديسمبر
|
762.95
|
667.60
|
572.22
|
445.06
|
381.48
|
20 ديسمبر
|
762.60
|
667.29
|
571.96
|
444.85
|
381.48
|
19 ديسمبر
|
763.60
|
668.16
|
572.71
|
445.43
|
381.80
|
18 ديسمبر
|
762.23
|
666.96
|
571.68
|
444.63
|
381.11
|
17 ديسمبر
|
761.04
|
665.92
|
570.79
|
443.94
|
380.52
|
16 ديسمبر
|
762.16
|
666.91
|
571.63
|
444.60
|
381.08
|
15 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70
|
14 ديسمبر
|
765.40
|
669.74
|
574.06
|
446.48
|
382.70