الأهلي يراضي نجمه الشاب بـ800 ألف جنيه

أعلن مسؤولو النادي الأهلي عن تمديد عقد عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر بشكل رسمي أمس السبت عقب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر.





وساهم عمار حمدي في فوز المنتخب الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة على حساب كوت ديفوار بهدفين لهدف، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع عمار حمدي استقر خلالها على تمديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم مقبلة بالإضافة إلى عام أخر في عقده مع القلعة الحمراء.





وعلم "الفجر الرياضي" أن جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع عمار حمدي انتهت بالاتفاق على زيادة قيمة عقد اللاعب بزيادة 800 ألف جنيه في عقده الجديد مع القلعة الحمراء.





ويحصل عمار حمدي مع الأهلي على 700 ألف جنيه سنوياً، وقام عبد الحفيظ برفع قيمة العقد إلى مليون ونصف جنيه في جلسة الأمس بالقلعة الحمراء لينضم اللاعب للفئة الأعلى لاحتواء غضبه وعدم مشاركته مع الفريق منذ عودته من المنتخب الأولمبي فضلاً عن رغبته في الرحيل على سبيل الإعارة إلى الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.



