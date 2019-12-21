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فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:42 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
عمر محمد
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فجر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل حول أسامة جلال مدافع فريق إنبي ولاعب المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وساهم أسامة جلال في فوز المنتخب الأوليمبي ببطولة الأمم الإفريقية في مصر على حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية بهدفين لهدف، بالإضافة إلى التأهل إلى أولميباد طوكيو 2020.

وأبلغ رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رفضه التعاقد مع أسامة جلال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير كصفقة ثانية بعد ضم محمود عبد المنعم "كهربا" من أفيس البرتغالي.

وطلب فايلر من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تأجيل صفقة التعاقد مع أسامة جلال حتى نهاية الموسم الجاري وليس في الميركاتو الشتوي المقبل لرغبته في التعاقد مع مدافع دولي يتمتع بالخبرة الكافية في قيادة خط دفاع الأهلي في ظل عدم قناعته بالثنائي سعد سمير وياسر إبراهيم.

وشدد فايلر على رغبته في ضم أحمد حجازي كصفقة ثانية في الأهلي في يناير اذا ما كان القرار النهائي ضم مدافع وليس مهاجم إفريقي سوبر في الميركاتو الشتوي.

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