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برشلونة وريال مدريد مرشحان لمواجهة الأهلي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
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برشلون ووريال مدريد
برشلون ووريال مدريد
الفجر الرياضي
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أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة اعتزال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق قد تشهد مواجهة الفريق الأحمر لبرشلونة أو ريال مدريد.

 

وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن عماد متعب استقر على إقامة اللقاء في صيف 2020 ويتفاوض مع أندية عالمية مثل برشلونة وريال مدريد لمواجهة الأهلي وديًا.

 

وقال شوبير: "محمد صلاح نجم ليفربول يساعد عماد متعب في التفاوض مع أندية عالمية للعب ضد الأهلي بينما نادر شوقي وكيل عماد متعب زار إسبانيا لحضور لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو والتفاوض مع إدارة النادي الكتالوني".

 

وأعلن عماد متعب اعتزاله بعد نهاية عقده مع الأهلي في صيف 2018 عقب انتهاء إعارته لنادي التعاون السعودي.

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نادي برشلونة عماد متعب ريال مدريد برشلونة الاهلي اعتزال عماد متعب

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