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نتيجة مباراة ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو يلا شوت بث الأسطورة لايف

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:00 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي لحساب مباريات نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام على ملعب إستاد خليفة الدولي .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على روابط البث المباشر التي تمكنكم من متابعة المباراة بجودة عالية وتعليق عربي.

كورة ستار kora star ويدخل ليفربول المباراة بعد أن عبر في الدور نصف النهائي فريق نادي مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف .

كورة لايف kora live في المقابل تمكن فريق نادي فلامنجو البرازيلي من عبور عقبة فريق نادي الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كورة جول kora goal وشهد الشوط الأول من مباراة الفريقين ضغط مكثف من جانب لاعبي ليفربول لتسجيل هدف التقدم لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

يلا كورة بلس yalla kora plus ويعتمد فريق نادي فلامنجو البرازيلي على الهجمات المرتدة لضرب دفاعات الريدز المتمثلة في الهولندي فان دايك .

وكانت المباراة قد بدأت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة عبر روابط البث التي نوفرها لكم في السطور أدناه بجودة عالية وتعليق عربي

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