يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر كورة اون لاين نهائي كأس العالم للأندية الاسطورة لايف Yalla shoot «بلس»

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السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:49 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن قنوات ناقلة مفتوحة لمباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية، والتي تستضيفه مدينة الدوحة بقطر، المقرر إقامتها في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وكان قد نجح ليفربول في الوصول إلى النهائي بعد تخطي عقبة مونتيري المكسيكي بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

في المقابل نجح فريق فلامنجو البرازيلي، في الوصول إلى النهائي بعدما فاز على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش بالعاصمة القطرية الدوحة.
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