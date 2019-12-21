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مهاجم لوزيرن يشعل أزمة لرينيه فايلر في الأهلي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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فايلر
فايلر
عمر محمد
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اشتعل الصدام بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الساعات الماضية من أجل حسم الصفقة الثانية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن فايلر مدرب الأهلي يتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم، بعد ظهور الثنائي مروان محسن، ووليد أزارو، بمستوى متواضع، وعدم قناعته بصلاح محسن.

 

وشدد مدرب القلعة الحمراء على التعاقد مع النيجيري بليسنيج إيليكي مهاجم  نادي لوزيرن السويسري في يناير المقبل لتدعيم هجوم الأهلي على الرغم من اعتراض اللجنة على فكرة احتراف اللاعب في الدوري الإسرائيلي لمدة موسم.

 

في المقابل، تضغط لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على السويسري فايلر من أجل التعاقد مع مدافع في شهر يناير  بدلاً من مهاجم  نادي لوزيرن السويسري، أو لاعب وسط نظراً للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق في خط الوسط بعد إصابة الثنائي حمدي فتحي، بقطع في غضروف الركبة، ومحمد محمود بقطع في غضروف الركبة، بجانب كثرة الإصابات في خط الدفاع.

 

ونصحت لجنة التخطيط فايلر بالاعتماد على الصفقة الجديدة محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد من البرتغال في مركز المهاجم الصريح، خاصة أنه شارك في هذا المركز مع الزمالك ومنتخب مصر من قبل وسجل العديد من الأهداف.

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لوزيرن رينيه فايلر الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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