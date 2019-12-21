Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزمة في دفاع الأهلي ضد الاتحاد السكندري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
Advertisements
ربيعة
ربيعة
علي نبوي
Advertisements
يُجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر لاعبه محمود متولي للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

ويخشى فايلر من عدم لحاق رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بمباراة الاثنين المقبل أمام زعيم الثغر بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، لذلك بدأ في تجهيز متولي.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإسماعيلي ولم يتمكن من استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة 64 من عمر اللقاء وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.

ويخضع ربيعة لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية أو خوض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي في تجهيز محمود متولي مدافع الفريق الأحمر بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن الفريق لمدة 3 أشهر كاملة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني علما بأن الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الاهلي والاتحاد الاهلي الاتحاد السكندري اخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على قرار إقامة السوبر الأفريقي في قطر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في مونديال الاندية| نتيجة مباراة الهلال ضد مونتيري اليوم السبت 21-12-2019

الآن

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة اقترابه من التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري

منذ أقل من ساعتين

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

الآن

مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعتين

"سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير.. صلاح خارج ليفربول| عملاق أوروبا يقدم 176 مليون دولار لضم الفرعون المصري

منذ حوالي 14 ساعة

رد رسمي من الأهلي على حسم الصفقة الأخيرة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

"شديد البرودة يصل لحد الصقيع".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

أزمة في دفاع الأهلي أمام الزمالك.. ورينيه فايلر يعثر على الحل

أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

6 لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر

خبر سار للأهلي قبل مواجهة سموحة

الأهلي يجهز بديل عمرو السولية أمام الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:53 ص

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

«live Hilal» مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر YALLAKORA يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك الان مباشر bein

03:45 م

شاهد.. منة فضالي تعترف بزواجها في السر واعتداء زوجها عليها بالضرب (فيديو)

01:35 ص

لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

06:22 ص

الأهلي يصفع الزمالك في صفقة جديدة

06:11 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status