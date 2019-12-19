جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بث مباشر

تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 19 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة التاسعة"

الإسماعيلي x الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ12"

الفيحاء x الاتحاد، تقام المباراة في تمام 2:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.





أبها x الشباب، تقام المباراة في تمام 2:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:40 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.





العدالة x النصر، تقام المباراة في تمام 4:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:35 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.





أهلي جدة x ضمك، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري االإماراتي "الجولة العاشرة"

العين x الظفرة، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.



