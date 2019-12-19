Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بث مباشر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
Advertisements
جدول مباريات
جدول مباريات
حسن شحاتة
Advertisements
تنطلق العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 19 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة التاسعة"
الإسماعيلي x الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ12"
الفيحاء x الاتحاد، تقام المباراة في تمام 2:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

أبها x الشباب، تقام المباراة في تمام 2:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:40 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

العدالة x النصر، تقام المباراة في تمام 4:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:35 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

أهلي جدة x ضمك، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري االإماراتي "الجولة العاشرة"
العين x الظفرة، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد اليوم مواجهة االهلي مبارا ة الاهلي جدول مواعيد اليوم بث مباشر الاهلي الاهلي والاسماعيلي

أخبار تهمك

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 12 ساعة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 11 ساعة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.. ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 11 / 2019.. يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30 / 11 / 2019.. مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019.. الزمالك ضد الشرقية بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 / 12 / 2019.. آرسنال ضد برايتون بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019.. الأهلي ضد الهلال بث مباشر

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

07:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status