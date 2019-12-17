السيسي يكرم نماذج شبابية بمنتدى شباب العالم



وكان من ضمن النماذج التي كرمت، أصغر من التحق بجامعة اكسفورد رغم إصابته بالتوحد، والفائز بالمركز الأول بمسابقة محور التدريب على الألعاب الرقمية.



وناقش المنتدى هذا العام قضايا مختلفة منها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.





كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من النماذج المتميزة.