تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد فلامنجو في مونديال الأندية

يخوض فريق الهلال السعودي اختبارًا صعبًا مساء اليوم الثلاثاء وذلك عندما يواجه نظيره فلامينجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقام في قطر.



وتلقى الفريق السعودي خبرًا سعيدًا بتأكيد جاهزية الثنائي بافيتيمبي جوميز وجيوفينكو بشكل كامل للمشاركة في المباراة.



واستقر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي : -



حراسة المرمي: عبدالله المعيوف



خط الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي البلهي – ياسر الشهراني



خط الوسط الدفاعي: كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار



خط الوسط الهجومي: أندريه كاريلو – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري



خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.





