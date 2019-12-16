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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:06 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 16/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الرئيس العراقي يتسلم قائمة المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
تسلم الرئيس العراقي، برهم صالح، مساء الاثنين، قائمة بعدد من الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الوزراء.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان لعرقلتهما جهود المصالحة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || "حفتر" يوجه بضرورة حسم معركة طرابلس
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
قال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن "عملية طرابلس الأخيرة جارية في عملية تحرير العاصمة طرابلس، ولكن ساعة الحسم تحددت بعد أن تم وضع الخطط والاتفاقيات اللازمة".
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واشنطن ليبيا عقوبات جنوب السودان برهم صالح الرئيس العراقي الجيش الوطني البرلمان الليبي

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