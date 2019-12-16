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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:47 م
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وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
الفجر
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان لعرقلتهما جهود المصالحة.

ويذكر أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان عام 2017. 

وقالت وزارة الخزانة، في بيان لها: "على الرغم من نفي حكومة جنوب السودان معرفتها بمكان وجودهما، ذكرت مصادر متعددة أن أفرادا من الأجهزة الأمنية بجنوب السودان خطفا دونج وأجري في كينيا".

وأدرجت وزارة الخزانة أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسي أجري إدري في يناير 2017.

وأفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في أبريل، أن مصادر عديدة موثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان قتل أجري ودونج على الأرجح.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الخزانة الامريكية مسؤولين فرض عقوبات جنوب السودان

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