واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين كبيرين من جنوب السودان لعرقلتهما جهود المصالحة.

ويذكر أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل 2 من نشطاء حقوق الإنسان عام 2017.



