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يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر YALLAKORA كورة لايف plus رابط ماتش الزمالك «هدف مصطفي محمد»

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:45 م
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بوابة الفجر
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 يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الزمالك ضد طلائع الجيش، والمقرر لها مساء اليوم الإثنينKORA LIVE، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدمKORA STAR.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الإثنين، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد طلائع الجيش، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيشالزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.


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