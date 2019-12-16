قبل موقعة أتليتكو مدريد.. تاريخ ليفربول ضد أندية إسبانيا (أرقام)

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أجريت ظهر اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019، في مدينة "نيون" السويسرية، عن صدام ناري بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

وسبق وتقابل الفريقان في 7 مواجهات (4 مباريات رسمية – 3 مباريات ودية)، الفوز كان حليف الفريق الإسباني في 3 مباريات، بينما حقق ليفربول الانتصار في مباراة وحيدة، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة 3 مباريات بينهما، سجل الأتليتي 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وتكون هذه المواجهة رقم 3 بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق والتقي ليفربول مع أتليتكو مدريد في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية عام 2008، وسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على نتيجة المباراتين.

تاريخ مواجهات ليفربول الرسمية ضد الأندية الإسبانية قبل لقاء أتليتكو مدريد

تقابل فريق ليفربول في 40 مواجهة رسمية ضد 12 فريقًا اسبانيًا (برشلونة – ريال مدريد – سوسيداد – أتليتكو مدريد – ريال بيتيس – أتليتك بلباو – ديبورتيفو لاكورونا – فياريال – ألافيس – إشبيلية – سيلتا فيجو – فالنسيا)، وحقق الفريق الإنجليزي الفوز في 15 مباراة، بينما تعادل في 12 مباراة، وخسر 13 مباراة، بينما سجل الريدز 51 في شباك الاسبان، بينما استقبلت شباكه 44 هدفًا.

نتائج مواجهات ليفربول الرسمية ضد أندية إسبانيا

1- برشلونة

يعتبر أكثر الأندية مواجهة مع ليفربول، والتقي الفريقين في 10 مباريات رسمية، فاز الريدز في 4 مباريات، مقابل 3 انتصارات للفريق الكتالوني، وحسم التعادل 3 مباريات بينهما.

سجل ليفربول 10 أهداف في شباك برشلونة، واستقبلت شباك 9 أهداف

2- ريال مدريد

التقي النادي الملكي مع ليفربول في 6 مباريات رسمية سابقة، فاز كل منهما في 3 مباريات، وسجل كل فريق 7 أهداف.

3- أتليتكو مدريد

جمعت ليفربول وأتليتكو مدريد 4 مباريات رسمية، فاز كل منهما في مباراة وحسم التعادل مباراتين، وسجل كل فريق 4 أهداف في شباك الآخر خلال المواجهات السابقة.

4- ريال بيتيس

التقي ليفربول مع ريال بيتيس في مباراتين، فاز الريدز مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخري، وسجل بطل انجلترا هدفين واستقبلت شباكه هدفًا

5- أتليتك بلباو

التقى ليفربول مع بلباو في مباراتين، فاز الريدز في مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخري، وسجل بطل انجلترا هدف وحيد ولم يستقبل أي أهداف.

6- ديبورتيفو لاكورونا

تقابل ليفربول مع ديبورتيفو لاكورونا في مباراتين، فاز الريدز في مباراة وحسم التعادل نتيجة المباراة الأخري، وسجل بطل انجلترا هدف وحيد ولم يستقبل أي أهداف.

7- فياريال

جمعت ليفربول مباراتين مع فريق فياريال الاسباني، فاز كل منهما في مباراة، وسجل الريدز 3 أهداف، واستقبلت شباكه هدف وحيد.





8- ألافيس





مواجهة وحيدة جمعت ليفربول مع ألافيس، فاز بها الفريق الإنجليزي، وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

9- إشبيلية

تقابل فريق إشبيلية مع ليفربول في 3 مباريات رسمية سابقة، فاز الفريق الأندلسي في مباراة، وحسم ا لتعادل مباراتين، ولم يفز الريدز في أي مباراة.

10- سيلتا فيجو

التقي ليفربول مع سيلتا فيجو في مباراتين، فاز بهما الفريق الإسباني، وسجل 4 أهداف في شباك الليفر، بينما استقبلت شباكه هدف وحيد.

11- فالنسيا

تقابل فريق ليفربول مع فالنسيا الاسباني في 4 مباريات رسمية، فاز بطل إسبانيا في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، ولم يفز الريدز في أي مباراة، سجل فريق "الخفافيش" 5 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين.

12- ريال سوسيداد

التقي فريق ليفربول مع فريق ريال سوسيداد في مباراتين، فاز بهما الفريق الإنجليزي، وسجل 9 أهداف بينما استقبلت شباكه هدف وحيد.







