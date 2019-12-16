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نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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قرعة دوري أبطال أوروبا
قرعة دوري أبطال أوروبا
الفجر الرياضي
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أجريت اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة بعد أن تم تصنيف الأندية إلى مستويين ما بين المراكز الأولى والثانية

 

وجاءت نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا كالتالي:

 

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

 

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

 

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند

 

يوفنتوس ضد ليون

 

برشلونة ضد نابولي

 

فالنسيا ضد أتالانتا

 

لايبزيج ضد توتنهام

 

بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

 

وتم تقسيم الأندية المتأهلة لدور الـ16 ما بين 8 في التصنيف أو المركز الأول ومثلهم في التصنيف الثاني بحيث يتواجهون معًا بشرط ألا يمكن لفريقين من نفس الدولة أو نفس المجموعة أن يلعبا معًا علماً أن أصحاب المركز الأول سيواجهون أصحاب المركز الثاني.

 

تصنيف قرعة دوري أبطال أوروبا

 

المركز الأول: ليفربول الإنجليزي – مانشستر سيتي الإنجليزي – باريس سان جيرمان الفرنسي – يوفنتوس الإيطالي – برشلونة الإسباني – فالنسيا الإسباني – لايبزيج الألماني – بايرن ميونيخ الألماني

 

المركز الثاني: توتنهام الإنجليزي – تشيلسي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني – نابولي الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني – ليون الفرنسي – ريال مدريد الإسباني – أتالانتا الإيطالي


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