مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم مواجهات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث ستجرى مراسم سحب قرعة ثمن النهائي اليوم بمدينة نيون السويسرية.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 تسحب قرعة دوري أبطال أوروبا في الواحدة ظهر اليوم بمدينة "نيون" السويسرية.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 وتأهل إلى ثمن نهائي دوري الابطال 16 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين ويضم الأول متصدرى المجموعات الثمانية، والثاني أصحاب الوصافة وجاء كالتالي..



ليفربول وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ ولايبزيج وفالنسيا وباريس سان جيرمان.



التصنيف الثاني مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 وتنص لوائح القرعة ألا يلعب فريقان من مجموعة واحدة فى الدور التالى، وألا يتواجه ناديان من نفس البلد فى هذا الدور أيضًا.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 تقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق التي إحتلت المركز الثاني في دور المجموعات، بينما تستضيف ملاعب الفرق المتصدرة مباريات الاياب، ووفقاً لقوانين ولوائح بطولة دوري ابطال اوروبا، لن يتمكن ليفربول "حامل اللقب" من مواجهة توتنهام وتشيلسى الإنجليزيين بجانب نابولى الإيطالى.

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 تقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية التصنيف الثاني أحد أيام 18، 19، 25 أو 26 فبراير، فيما ستقام مباراة الإياب على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد أيام 10، 11، 17 أو 18 من شهر مارس المقبل.

بوروسيا دورتموند وتوتنهام وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وتشيلسي ونابولي وأتالانتا وليون.