أقوى احتمالات قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم
يترقب عشاق الساحرة المستديرة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم لدور الـ16 في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في مدينة نيون السويسرية خاصة محبي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.
وقسمت الأندية ما بين 8 في التصنيف الأول ومثلهم في التصنيف الثاني بحيث
يتواجهون معًا بشرط ألا يمكن لفريقين من نفس الدولة اللعب ضد بعضهما أو فريقان تقابلا في نفس المجموعة علماً أن أصحاب المركز الأول سيصطدمون أصحاب المركز الثاني.
تصنيف قرعة دوري
أبطال أوروبا
المركز الأول: ليفربول
– مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – يوفنتوس – برشلونة – فالنسيا – لايبزيج –
بايرن ميونيخ
المركز الثاني:
توتنهام – تشيلسي – بوروسيا دورتموند – نابولي – أتلتيكو مدريد – ليون – ريال مدريد
– أتالانتا
أقوى سيناريوهات
قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم
ليفربول ضد ريال
مدريد حيث ستكون بمثابة نهائي مكرر لعام 2018 عندما خسر رفاق محمد صلاح
ليفربول ضد
أتلتيكو مدريد حيث المواجهة الصعبة بين يورجن كلوب المدير الفني للريدز ودييجو
سيميوني
ليفربول ضد
بوروسيا دورتموند حيث الصراع بين الكرة الجميلة للفريقين
برشلونة ضد تشيلسي
في لقاء ناري بين فالفيردي وفرانك لامبارد
برشلونة ضد
أتلتيكو مدريد أو توتنهام
باريس سان جيرمان ضد
أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد
يوفنتوس ضد ريال
مدريد أو توتنهام
بايرن ميونيخ ضد
تشيلسي أو نابولي أو ريال مدريد
مانشستر سيتي ضد
نابولي أو ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد